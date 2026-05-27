【岡田紗佳のもう一度見たい麻雀Ｍリーグ】ＫＡＤＯＫＡＷＡサクラナイツの岡田紗佳です。昨年９月に開幕したＭリーグ２０２５―２６シーズンは先日、ＥＸ風林火山の２度目の優勝で幕を閉じました。今季のＭリーグにはＥＡＲＴＨＪＥＴＳの新規参入、それに伴って９人の選手が新しいユニホームを着て参戦しました。その新規選手たちが躍動し、ＢＥＡＳＴＸの下石戟選手はＭＶＰを獲得、風林火山の永井孝典選手も個人３冠が