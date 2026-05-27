カナダ出身のラッパー、ドレイク（３９）が米ヒットチャート記録をことごとく更新している。米誌「ビルボード」による最新週間ソング・チャート「ホット１００」（５月３０日付）でドレイクの新曲「ＪａｎｉｃｅＳＴＦＵ」が初登場１位に輝き、男性ソロアーティストとして同チャートの１位最多記録に並んでいたマイケル・ジャクソンを超えて１４曲となり、単独首位に立った。また、この快挙でドレイクは女性アーティストの