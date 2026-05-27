米国・ＷＷＥの第３ブランド・ＮＸＴが２６日（日本時間２７日）に放送され、元新日本プロレスのＥＶＩＬ改めＮＡＲＡＫＵが混乱をもたらしている。新日本を１月末で退団し、４週前のＮＸＴに初登場した。２週前にはＷＷＥデビュー戦で快勝すると、同じＷＷＥスーパースターで元女子世界王者のイヨ・スカイと結婚していたことを公表した。リング上の標的はＮＸＴ王者トニー・ディアンジェロに定めている。この日はディアンジ