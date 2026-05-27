【ドラゴンクエスト】 2026年5月27日 40周年 エニックス（現：スクウェア・エニックス）が発売したRPG「ドラゴンクエスト」。その第1作目は1986年5月27日に発売され、本日2026年5月27日で40周年を迎えた。 「ドラゴンクエスト」は国民的RPGとも言われるほどの人気シリーズということもあり、40周年を記念したグッズの販売や多くのコラボキャンペーンが発表されている。本稿では、