北陸地方は、あす28日(木)29日(金)と6月3日(水)4日(木)が雨になりそうです。一方、晴れた日は真夏日の所が多数予報されています。身体が暑さに慣れていませんので熱中症に注意してください。また、6月3日(水)4日(木)は、台風が本州の南を通過する予報になっています。進路はまだ定まりませんが、接近しなくても梅雨前線を刺激して大雨のおそれがあります。最新の気象情報に注意してください。28日(木)29日(金)は低気圧と前線に注意