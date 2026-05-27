ドジャース・大谷翔平（31）が激走でビッグイニングをお膳立てした。【もっと読む】阿部監督の暴行事件は巨人にとって“渡りに船”だったか…異様に早い「解任判断」の裏側日本時間26日のロッキーズ戦。2点を追う七回無死満塁の好機で打席に立った大谷は、低めの変化球を振り抜くも二塁ゴロ。ダブルプレーを防ごうと懸命に走ったものの併殺となった。が、ベンチにセーフをアピール。チャレンジの結果、判定が覆り、その後はベ