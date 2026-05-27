27日午前、大江町で木の伐採作業をしていた65歳の男性が伐採した木にぶつかり、死亡しました。死亡したのは河北町の65歳の男性です。警察と消防によりますと、27日午前9時15分ごろ、「伐採した木が男性の頭部に当たった」と男性の同僚から119番通報がありました。けがの状態などから男性の頭部には強い衝撃が加わったとみられ、男性は死亡が確認されました。また、伐採した木は何らかの原因で跳ね返って男性の頭部に当たったという