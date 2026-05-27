納豆好きな人もますますファンになる味わい 納豆は体にいいけど、あの独特の匂いやネバネバが苦手という人もいますよね。そこで今回は、カリポリ食感で食べやすいアレンジにフィーチャー。これなら克服できるかも!? パクパク食べられるユニークなレシピ 1. 納豆に片栗粉をまぶして、よく混ぜます。 2. ごま油を引いて熱したフライパンに1.を入れて、バラバラになるまで炒めましょう。 3. ある程度パラパラになったら、1個