■MLBドジャースーロッキーズ（日本時間27日、ドジャー・スタジアム）ドジャースの大谷翔平（31）が本拠地でのロッキーズ戦に“1番・DH”で先発出場し、2打数0安打1死球で途中交代となった。試合はドジャースが10ー1と大量リードを奪うと、5回大谷の第4打席目にD.ラッシング（25）が代打に送られた。大谷はあす、投打“二刀流”の出場が予定されている。ドジャースは先発・E.ラウアー（30）が移籍後初のマウンドに上がった。その