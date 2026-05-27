ネット通販サイト「アマゾン」に医療機器を出品した会社など２社が、アマゾンジャパン（東京）を相手取り、適切な偽造品対策を怠ったために売り上げが減少したとして損害賠償を求めた訴訟の控訴審判決が２７日、東京高裁であった。三木素子裁判長は、１審・東京地裁判決と同様に賠償責任を認め、１社に約２００万円を支払うようアマゾンに命じた。賠償額は１審の３５００万円から減額した。訴訟で原告側は、医療機器を出品して