アメリカ西部ワシントン州にある日本製紙グループの子会社の工場で化学薬品が入ったタンクが破裂し、これまでに1人の死亡が確認され、9人が行方不明となっています。現地の消防などによりますと、ワシントン州ロングビューにある「日本ダイナウェーブ・パッケージング」の工場で26日朝、化学薬品が入ったタンクが破裂しました。この事故で従業員ら10人が化学薬品によるやけどなどで病院に搬送され、うち1人が死亡しました。また、