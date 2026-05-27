栃木県で69歳の女性が殺害されるなどした強盗殺人事件。事件の8日前に女性の自宅近くで盗難ナンバーの車に乗っていたとして逮捕された41歳の男が住宅に侵入するためにドライバーを所持していたとして再逮捕されました。今月14日、栃木県上三川町の住宅で富山英子さん（69）が殺害されるなどして実行役の少年4人と指示役とみられる竹前海斗容疑者（28）・妻の美結容疑者（25）が逮捕された強盗殺人事件。警察によりますと、4月以降