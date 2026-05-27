吉本新喜劇の間寛平GMによる「第52回月例会見」が27日、大阪市内で行われ、新喜劇座員のもじゃ吉田（41）が「ビタミンSお兄ちゃん・もじゃ吉田の『お兄ちゃんネル競馬コメディ』」をPRした。マニアックな競馬好きでもあるビタミンSお兄ちゃん（47）はじめ、吉田裕、島田一の介、ギャロップ林ら競馬ファンがずらり出演。ゲストにJRAの矢作芳人調教師、坂井瑠星騎手、古川奈穂騎手もかけつける。「お兄ちゃんは日本一の競馬芸人。競