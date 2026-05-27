【第34話】 5月27日公開 第34話を読む 【拡大画像へ】 竹書房は5月27日、ひな姫氏のマンガ「くっ殺せの姫騎士となり、百合娼館で働くことになりました。」第34話を竹コミ！で無料公開した。 未明、月の神殿内部に侵入したリリーたちだが、隠密行動とは行かず大量の敵が立ち塞がる。強敵・近衛魔術師たちをスピノーサらに任せ、リリーは天子様のもとへと走りだす！