「みんかぶ」が集計する「個人投資家の予想（最新４８時間）」２７日午後１時現在でＡＫＩＢＡホールディングスが「買い予想数上昇」５位となっている。 ＡＫＩＢＡは続落。前週後半から今週明けにかけて３営業日連続ストップ高を演じた。しかし、その後は急騰の反動で下押す展開を余儀なくされている。増設メモリーやフラッシュモジュールなどメモリー製品を販売し、米エヌビディア＜NVDA＞の商品