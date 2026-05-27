三井不動産は朝高後に軟化する展開。ＳＭＢＣ日興証券は２６日、同社株の目標株価を２３４０円から２３８０円に引き上げた。投資評価は３段階で最上位の「１」を継続した。金利上昇は想定以上だが、インフレも背景とした賃料・資産価格上昇により力強い利益成長が続くと予想している。今後、長期経営計画が見直され、ＲＯＥ１０％に向けた利益見通しや株主還元強化など明確な施策が示されるとも期待している。 出所：MINKABU