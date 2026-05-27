ニフコが反発している。この日、ＳＵＢＡＲＵ製車両向けに「エーミングリフレクター用ワンタッチ締結遮蔽板」を開発し販売を開始したと発表しており、好材料視されている。 「エーミングリフレクター用ワンタッチ締結遮蔽板」は、先進安全装置の一つであるミリ波レーダーのエーミング（ミリ波レーダーのキャリブレーション）に用いられ、高い電磁波吸収性能を