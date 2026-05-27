宝ホールディングスは朝安後切り返し、年初来高値を連日更新した。２６日、国内の加工・業務用の調味料で展開している「京寶」ブランドについて、子会社の宝酒造インターナショナルが海外専用商品開発と輸出を始めたと発表しており、株価の刺激材料となっている。 今回発売する「京寶白だし」は市場創造型の新商品として、フランスのフーデックス社との協業で開発した。欧州連合（ＥＵ）はだしに対するニ