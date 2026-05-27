7月31日に公開される映画『ヒトラーの毒見役』の予告編と新場面写真が公開された。 参考：実際の証言に基づいた世界的ベストセラーを映画化『ヒトラーの毒見役』7月31日公開へ 本作は、2012年、「私はヒトラーの毒見役を務めていた」と告白したドイツ人女性マルゴット・ヴェルクの証言に基づいて書かれた世界的ベストセラー小説を映画化したもの。ヴェルクはヒトラーの協力者とみなさ