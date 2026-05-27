開催：2026.5.27 会場：ドジャースタジアム 結果：[ドジャース] 15 - 6 [ロッキーズ] MLBの試合が27日に行われ、ドジャースタジアムでドジャースとロッキーズが対戦した。 ドジャースの先発投手はエリック・ラウアー、対するロッキーズの先発投手はカイル・フリーランドで試合は開始した。 1回裏、4番 ムーキー・ベッツ 3球目を打ってセンタӦ