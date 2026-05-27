王立モロッコサッカー連盟（RMFF）は26日、FIFAワールドカップ2026に臨むモロッコ代表メンバー26名を発表した。アフリカ予選を8戦全勝で突破し、3大会連続7回目のW杯出場となるモロッコ代表はグループCに入り、6月13日にブラジル代表と、同19日にスコットランド代表と、同24日にハイチ代表との対戦を予定している。メンバーには、復帰に近づいていることが報じられているものの、4月28日のチャンピオンズリーグ（CL）準決勝