27日14時現在の日経平均株価は前日比267.97円（0.41％）高の6万5264.06円で推移。東証プライムの値上がり銘柄数は628、値下がりは880、変わらずは55と、値下がり銘柄数が値上がり銘柄数を大幅に上回っている。 日経平均プラス寄与度トップはアドテスト で、日経平均を281.18円押し上げている。次いでファストリ が247.80円、東エレク が147.83円、信越化 が59.84円、コナミＧ が29.83円と続く。 マイナス寄与度は388.5