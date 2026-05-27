27日の外国為替市場のドル円相場は午後2時時点で1ドル＝159円24銭前後と、前日午後5時時点に比べ5銭の小幅なドル高・円安。ユーロ円は1ユーロ＝185円38銭前後と12銭のユーロ高・円安で推移している。 株探ニュース