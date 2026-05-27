台湾メディアの中時新聞網によると、日本で流行中の「謎風邪」について台湾でも注目される中、元感染症医師で「日本旅行の達人」の林氏璧氏が真相を明らかにした。林氏は25日、フェイスブックのファンページで、日本で最近、正体不明の新型ウイルスが発生し、多くの保護者の間で不安が広がっていることを取り上げた。その上で、行き先にかかわらず、子ども連れで外出する際は常に感染リスクがあると警告し、常用薬を準備し、医療処