ことし日本テレビの報道番組とNNN各局は「あす大災害、だとしたら？」をテーマに防災や減災を考えます。27日は、「明日から変わる、防災気象情報。ポイントは“レベル化”」です。社会部・災害担当、内藤ミカ記者に伝えてもらいます。■これまでの防災気象情報は…命を守るためにも大切な、「大雨警報」や「大雨注意報」などの情報ですが、明日から大きくその形を変えます。こちらが、これまでの防災気象情報です。警報などの情報