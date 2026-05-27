◇MLB ドジャース15-6ロッキーズ(日本時間27日、ドジャー・スタジアム)ドジャースは打線が17安打15得点と躍動。投げては今季途中加入で初先発のエリク・ラウアー投手が6回1失点とゲームを作りロッキーズに快勝しました。この勝利でブリュワーズ戦から続く連勝を「4」に伸ばしました。この日の先発は、18日にブルージェイズから獲得したラウアー投手。移籍後初の先発マウンドで初回から2者連続三振を奪うなど3者凡退に抑え、上々の