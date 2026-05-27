７月２７日にＨＡＲＤＯＦＦＥＣＯスタジアム新潟で行われるフレッシュオールスターゲームの開催要項が２７日、発表された。今季からファームは３地区制に移行していることから、試合はセ・リーグ選抜−パ・リーグ選抜で実施される。オイシックスはセに、ハヤテはパ選抜に加わる。プレーボールは午後６時で、２８日が予備日となる。現時点での各球団からの推薦選手名簿も発表され、阪神からは茨木秀俊投手、谷端将伍内野