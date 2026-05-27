シーズンを通して安定感のある戦いぶりを見せたＩＮＡＣ神戸の４年ぶり２度目の優勝で幕を閉じた今シーズンのＷＥリーグ。５月２６日には「２０２５／２６ＷＥリーグアウォーズ」が行われて、優勝チーム、フェアプレー賞といったチーム表彰に続いて、ベストイレブン、最優秀選手（ＭＶＰ）が発表されました。 【写真を見る】【女子サッカー】ＷＥリーグ２０２５／２