お笑いコンビ・ダイアンの津田篤宏（50）が27日、都内で書籍『津田日記』記者発表会を行った。【写真】著書がのったバースデーケーキを持ち…満面の笑みを浮かべる津田篤宏書籍を掲げて、笑顔で登場した津田は「お忙しい中、みなさん本当にありがとうございます！」とコメント。この日が誕生日であることにちなみ、バースデーケーキが持ち込まれると「うれしい！こんなことあるんや」と喜びをかみしめた。日記を書くきっかけ