2019年に神戸市で指定暴力団「山口組」系組員を銃撃した罪などに問われたものの、1・2審で無罪を言い渡された「山健組」の中田浩司組長。 検察側が最高裁への上告を断念し、中田組長の無罪が確定しました。 ■検察は防犯カメラ映像の「リレー分析」で立証目指したが… 「山健組」の中田浩司組長は、2019年8月に当時抗争状態にあった指定暴力団「山口組」の中核組織「弘道会」の事務所前の路上で、軽乗用車の運転席にいた