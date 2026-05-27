「ドジャース１５−６ロッキーズ」（２６日、ロサンゼルス）１４点リードの九回にミゲル・ロハス内野手がマウンドに上がった。５連打を浴びるなど５失点で試合を締めた。今季最多タイの１５得点をマークし、最終回のマウンドを託されたロハス。先頭のトバーを遊ゴロに打ち取ったが、続くサリバンには右中間へソロを被弾した。マウンドで思わず厳しい表情をうかべたベテラン。フルフォード、マッカーシーには連打を浴びた。