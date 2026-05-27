コロンビア・ボゴタで開催されたイベントで、支持者に向け発言するイバン・セペダ氏＝4月29日（AP＝共同）【サンパウロ共同】コロンビアで31日、左派ペトロ大統領の任期満了に伴う大統領選が実施される。最近の世論調査ではペトロ氏の後継、左派イバン・セペダ上院議員（63）が支持率37％でリード。当選に必要な過半数の得票には届かず、6月21日の決選投票で右派系候補と対決する公算が大きくなっている。ペトロ政権下で悪化し