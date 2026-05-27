俳優の庄司浩平（26）が27日、自身のXを更新。SNS上に拡散されている無断転載動画について「削除いただきたい」と呼びかけた。庄司は今月9日、「庄司浩平カレンダー」の発売を記念して「オンラインサイン会」を開催した。参加者は抽選だった。アーカイブ配信は23日をもって終了していた。現在、この会の動画がSNS上で無断転載されているという。庄司は「オンラインサイン会の動画がSNSサイトに無断転載されております」と指