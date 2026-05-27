吉本新喜劇の間寛平ＧＭが２７日、大阪市内の吉本興業本社で月例会見を開いた。各座員が自身が出演する公演をＰＲする中、もじゃ吉田は６月４日に開催され、三冠馬コントレイルなどの名馬を送り出してきた矢作芳人調教師、ＪＲＡ騎手の坂井瑠星、古川菜穂が出演する「ビタミンＳお兄ちゃん・もじゃ吉田の『お兄ちゃんネル競馬コメディー』〜チーム矢作がやってくる！〜」を告知。競馬好き芸人で知られ、ＮＳＣの１期上の先輩で