吉本新喜劇の間寛平GMによる「第52回月例会見」が27日、大阪市内で行われ、ベテラン池乃めだか（82）が出席し「池乃めだか芸能生活60周年記念〜ちっさいおっさん大祭り〜」（なんばグランド花月）をPRした。公演が行われる7月3日は、83歳の誕生日。76歳の寛平を前に「寛平ちゃんとも50年以上、いっしょにやってるなあ」としみじみ。「若い頃のように舞台で動けるやろか？」と弱気なところを話すと、すかさず「大丈夫、カニばさみも