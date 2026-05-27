交流戦プロ野球の交流戦は26日、東京ドームで巨人―ソフトバンク戦が行われ、ソフトバンクが8-3で勝利した。3回に山本恵大外野手が1号を放ち、打球速度173キロの衝撃弾に東京ドームが騒然となった。4-0の3回1死走者なし。山本は右翼ポール際へ173キロの弾丸ライナーを放った。打球はわずか4秒ほどで右翼席に着弾。塁審がファウルと判定すると、困惑気味のソフトバンクベンチは総立ちで即座に猛アピールした。チャレンジにより