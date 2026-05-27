関東地方は、29日(金)から気温がグンと上がり、今週末は30℃以上の真夏日地点が続出しそうです。屋外のレジャーの際は熱中症対策が欠かせません。6月2日(火)から3日(水)は天気が下り坂となるでしょう。今日27日(水)に発生した台風6号の動きによって、雨の降り方が変わってきそうです。暑さ増す屋外のレジャーなど熱中症対策を万全に明日28日(木)は雲が広がりやすく、沿岸を中心に、にわか雨の可能性があります。日中の気温は26