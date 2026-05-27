福岡を退団したシャバブ・ザヘディアビスパ福岡の退団と帰国が発表されたイラン人FWシャハブ・ザヘディの去就が、母国のイランでも注目されている。イランメディア「Varszesh3」は、福岡との契約を延長する前には中東からも多くのオファーを受けていたと伝えている。福岡は5月26日にジャハブ・ザヘディがクラブとの双方合意のうえでクラブを退団することとなり、シーズン終了を待たずにチームを離れて帰国したことを発表した。