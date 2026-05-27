静岡･伊東市富戸に造成された不適切な盛り土について、安全性に関する懸念が指摘されていることから、県は10月までに、行政代執行による工事に着手すると発表しました。5月21日午前、静岡県庁で開かれた「盛り土等対策会議」では、伊東市富戸に造成された不適切な盛り土について、10月までに行政代執行による撤去工事などに着手することを発表しました。この盛り土は、約1万5000立方メートル、高さは30～35m積まれてい