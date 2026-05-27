テレビ朝日の佐々木若葉アナウンサーが衣装ショットを公開した。佐々木アナは２６日までに自身のインスタグラムを更新。「お疲れ様です。今週もよろしくお願いいたします！」とつづり、マーメイドスカートを着用した上品で華やかな姿を披露した。この投稿には「お姫様みたい」「素敵すぎです」「笑顔に癒やされます」「さわやかかわいい若葉さん」とコメントが寄せられている。