ロッテは26日、習志野市立習志野高校で、6月19日の楽天戦（ZOZOマリンスタジアム）で「ALLFORCHIBA」の一環として実施するスタンド応援に向け、マリーンズ応援団と習志野高校吹奏楽部による合同リハーサルを実施した。マリーンズ応援団の指揮のもと、スタンド応援のリハーサルを実施。応援団からのハンドサインを合図に、試合の場面に応じた応援歌や演奏曲の切り替えを合わせるなど、プロ野球特有の応援スタイルについて確