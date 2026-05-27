タレントの若槻千夏（41）が26日深夜放送のテレビ朝日「若槻千夏のうるさい心理テスト」（火曜深夜2・22）に出演。嫌な男性の特徴について語った。この日は同局の「有明春祭り」で行われた公開収録の模様を放送。ゲストにアイドルデュオ「ROIROM」の本多大夢と浜川路己を迎え心理テストを行った。「異性に『むむむ！？』と思う瞬間で分かるモテ度テスト」と題して、許せない異性の言動についてトーク。若槻は「財布に大量の