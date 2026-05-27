米国アカデミー賞公認の国際短編映画祭「ショートショート フィルムフェスティバル＆アジア2026（SSFF＆ASIA）」が、6月10日に東京・LINE CUBE SHIBUYAで開催するアワードセレモニーの追加登壇ゲストを発表した。完売していたチケットも追加販売を開始した。【写真】実写版『えんとつ町のプペル』が世界初上映 西野亮廣も登場今年のアワードセレモニーには、審査員を務める石井裕也監督、水野美紀、北村一輝らに加え、東京都特