公開中の映画『スター・ウォーズ／マンダロリアン・アンド・グローグー』で、ファンの心をわしづかみにしているのが、フォースを秘めた小さな存在“グローグー”だ。劇場公開後、SNSでは「かわいすぎる」の声が相次いでいる。【画像】お菓子をほおばるグローグーなどドラマシリーズの場面写真2019年公開の『スター・ウォーズ／スカイウォーカーの夜明け』以来、7年ぶりとなる「スター・ウォーズ」シリーズ劇場版最新作。SNSで