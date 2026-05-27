俳優の柄本時生（36）が27日、フジテレビ「ぽかぽか」（月〜金曜前11・47）にゲストとして生出演。セリフを覚えるために通う驚きの場所を明かした。同番組で「柄本時生の台本記憶術」として、「セリフはパチンコ店で覚える」と明かされると、スタジオでは「えーっ！」「覚えてないだろ」「どうやって？」との声が。柄本は「パチンコ店はザワザワしてる。皆さんが前に集中してるんで、マスクをして（パチンコを）やりながらブツ