牛乳、豆乳に次ぐ「第3のミルク」と呼ばれるアーモンドミルクの人気が高まっている。アーモンドミルク研究会によると、2013年の日本導入以来、去年の販売額は約325億円、販売量は7.0万キロリットルといずれも過去最高を記録したという。 「2025年は値上げが続き、節約志向が強まった年でした。そんな中でもアーモンド市場は飛躍的に成長しています。これは一時的なブームではなく、継続的に需要が拡大し