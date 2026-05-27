栃木県上三川町で正当な理由がないにもかかわらず指定侵入工具であるマイナスドライバーを所持したとして清掃作業員の男（41）が逮捕されました。男は今月14日に起きた上三川町の強盗殺人事件のおよそ1週間前、現場周辺で窃盗などの下見や準備をしていたとみられ、警察は強盗殺人事件との関連も視野に捜査しています。逮捕されたのは、茨城県八千代町に住む清掃作業員、渡辺昌英容疑者（41）です。警察によりますと渡辺容疑者は今