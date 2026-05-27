おととし、北海道旭川市で女子高校生を橋から川に落下させ、殺害した罪などに問われている女の裁判員裁判で、共謀した女が「被告が両手で押した」などと証言しました。内田梨瑚被告（23）は、おととし4月、女子高校生（当時17）を旭川市郊外の橋から川に落下させ、殺害した罪などに問われています。内田被告は「私に殺意はありませんでしたし、橋から落下させていません」と、殺人などの罪を否認しています。きょうの裁判では、被