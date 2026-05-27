タイの食や文化を伝える「タイフェスティバルin名古屋」が5月16日・17日、栄の久屋大通公園で開催された。19回目となる今年は「タイ活しましょ！ 〜ラック タイランド！〜」がテーマ。タイ語で「愛」を意味する「ラック」を合言葉に、物販、飲食など54ブースが出展。「食べて」「飲んで」「見て」「買って」「体験して」と、新しい「タイ活」を楽しめる企画を盛り沢山で用意した。両日は気温が大きく上昇。来場者もまさにタイ