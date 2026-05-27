中部地盤の酒食品卸・秋田屋は5月14日、名古屋マリオットアソシアホテルで「第25回 日本のお酒を味わう会」を開催した。コロナ禍等の理由により20年から休止となっていたが、7年ぶりに復活を果たした。当日は清酒、焼酎、泡盛など100を超えるブースが出展し、約500種類のお酒やカクテルを提供。ステージでは津軽三味線の演奏や、HBAホテルバーテンダーによるカクテル実演なども行われ、約600人の来場者を楽しませた。開会式